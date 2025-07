Polícia Militar prende dupla armada com drogas em bar no distrito de Moraes Almeida; um deles era foragido por homicídio

Foto: Reprodução | Na madrugada desta quinta-feira (24), por volta da meia-noite, dois homens foram presos pela Polícia Militar dentro de um bar localizado no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A prisão ocorreu em um bar, às margens da Rodovia Transgarimpeira.

Durante abordagem realizada pela guarnição, os policiais encontraram com Deivede A. B., de 26 anos, um revólver calibre .32 da marca Rossi, com uma munição intacta, além de 09 papelotes de substância análoga à maconha (7,7g), 04 papelotes de substância análoga ao crack (2,4g), outros 2,7g de maconha em um recipiente, um celular Samsung Galaxy A34, prata, e a quantia de R$ 26,00 em dinheiro.

Já com Liomar A. B., de 35 anos, os militares localizaram uma arma de fabricação caseira, tipo garruncha, calibre .22, com uma munição na câmara e outra no bolso, além de um celular Redmi 13C, azul.

Durante a consulta no sistema de segurança pública, foi identificado que Liomar possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo (art. 157) e homicídio (art. 121), com validade até o dia 30 de julho de 2029.

Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do distrito para os procedimentos legais cabíveis.

Materiais apreendidos:

01 revólver calibre .32 com uma munição

01 arma caseira tipo garruncha calibre .22 com duas munições

04 papelotes de crack (2,4g)

11g de maconha (entre papelotes e recipiente)

01 celular Samsung Galaxy A34 (prata)

01 celular Redmi 13C (azul)

R$ 26,00 em espécie

