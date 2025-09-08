Polícia Militar prende dupla armada que planejava assaltar motociclista em Altamira (PA)

(Foto: Reprodução) – Dois homens foram presos no Bairro Santa Ana, em Altamira, por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de planejar assaltos.

Dois homens foram presos no Bairro Santa Ana, em Altamira, por porte ilegal de arma de fogo e por planejarem assaltar uma motociclista. Durante a abordagem, eles confessaram envolvimento em outro roubo de motocicleta, que teria sido vendida a um comprador na balsa.

A prisão ocorreu após a Polícia Militar avistar a dupla próxima a uma área de mata, ao lado de um galpão abandonado. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados com apoio de outra viatura.

Na abordagem, os indivíduos, identificados como Rômullo Ryan Sousa da Costa e João Vitor Fonseca da Silva, estavam com:

01 arma de fabricação caseira, tipo escopeta, calibre aparentemente .36, carregada com uma munição não deflagrada;

01 chave de boca nº 14, usada para recarregar a arma;

01 celular marca Infinix Smart 8 Pro, cor chumbo.

Durante a ação, os suspeitos confessaram que aguardavam a passagem de uma mulher em uma motocicleta para roubar o veículo. Eles teriam afirmado ainda que evitariam abordar homens, por temer reação, o que poderia levá-los a efetuar disparos.

A dupla também admitiu envolvimento em outro crime: o roubo de uma motocicleta de cor preta, que teria sido vendida a um comprador na balsa que faz a travessia para a Gleba Assurini, área rural da cidade. Segundo eles, o fato poderia ser confirmado por câmeras de monitoramento do NIOP, registradas no porto da Rua Coronel José Porfírio.

Os dois homens foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

