Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico e apreende mais de 8kg de drogas em Monte Alegre | PA

Material apreendido em Monte Alegre — Foto: Polícia Militar/Divulgação

A ação ocorreu na localidade Terra Amarela e também envolveu a apreensão de dois menores de idade que guardavam parte da droga em uma residência alugada.

O 18º Batalhão da Polícia Militar realizou uma operação, na tarde desta segunda-feira (24), contra o tráfico de drogas em Monte Alegre, no oeste do Pará, resultando na prisão de um homem já conhecido pelas autoridades e na apreensão de mais de 8kg de entorpecentes. A ação ocorreu na localidade Terra Amarela e também envolveu a apreensão de dois menores de idade que guardavam parte da droga em uma residência alugada.

Segundo o comandante do 18º BPM, major Leonardo Dutra, os agentes de inteligência vinham monitorando a movimentação do suspeito, que já havia sido preso anteriormente na operação “Strike”. As investigações indicavam que ele estava aguardando a chegada de uma carga de drogas para abastecer não apenas Monte Alegre, mas também a zona rural e cidades vizinhas, especialmente durante o período do Carnaval.

A abordagem aconteceu no momento em que o suspeito tentava fugir da guarnição de serviço. Com ele, foi encontrada uma mochila contendo quatro tabletes de drogas. Durante a investigação, a polícia identificou a localização de uma casa onde o restante da carga estava escondido. O local estava sendo vigiado por dois menores de idade, que já haviam sido detidos anteriormente por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas.

O suspeito é apontado pela polícia como um dos principais distribuidores de drogas no município, sendo responsável pelo abastecimento de diversos pontos de venda. A polícia também confirmou que a residência utilizada como esconderijo para os entorpecentes estava alugada para o suspeito.

A droga apreendida inclui crack e maconha, com o valor estimado varia entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, considerando que os entorpecentes vieram de outro estado e possuem um custo elevado de distribuição.

A investigação agora estará a cargo da Polícia Civil, que buscará identificar a origem exata da carga e desmantelar a rede criminosa envolvida na distribuição dos entorpecentes na região.

