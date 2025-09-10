Polícia Militar prende mãe e dois filhos suspeitos de tráfico de drogas em Santarém

Material apreendido durante operação da Polícia Militar em Santarém — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ação ocorreu no bairro Residencial Salvação na manhã desta terça-feira (9).

Uma ação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (9), resultou na prisão de uma mãe e de seus dois filhos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado no bairro Residencial Salvação, após abordagem de um homem em atitude suspeita na rua Girassol, no bairro Aeroporto Velho.

Segundo a PM, durante a revista pessoal foram encontradas porções de maconha e um celular. O suspeito teria confessado a prática de “disque-entrega” de drogas e informado que guardava mais entorpecentes em sua residência. As guarnições se deslocaram até o endereço indicado e, ao chegarem ao local, outro indivíduo correu para dentro da casa ao perceber a aproximação das viaturas.

Na residência, os militares apreenderam aproximadamente 260 gramas de maconha já fracionada em 11 porções, além de R$ 2.191 em espécie, três aparelhos celulares, uma balança de precisão e dois rolos de papel filme utilizados para embalar os entorpecentes. Uma mulher presente no imóvel admitiu ter conhecimento das vendas que ocorriam no local.

Os três suspeitos foram conduzidos à Seccional de Polícia Civil de Santarém, onde o caso foi registrado. A Polícia Militar informou que todos os procedimentos legais foram respeitados e que apenas em um dos conduzidos foi necessário o uso de algemas, para garantir a segurança da guarnição e do próprio preso.

