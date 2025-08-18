Polícia Militar prende suspeito após homicídio em propriedade rural de Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um homicídio foi registrado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (17), em Novo Progresso. O crime ocorreu por volta de 12h30 em uma chácara localizada a cerca de 8 km da cidade, às margens da BR-163, sentido Itaituba.

De acordo com o relatório policial, dois homens ingeriam bebidas alcoólicas juntos quando se desentenderam. Durante a discussão, Josué Antunes da Silva desferiu uma facada no abdômen de Warlei dos Santos Sousa, que não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta de 14h30 e, ao chegar, encontrou o suspeito ainda na cena do crime, onde foi contido. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. O acusado permanece à disposição das autoridades competentes.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/05:04:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

