Polícia Militar prende traficante em via publica em Moraes Almeida

(Foto:Policia Militar Divulgação)- Na tarde desta quinta-feira (17.10) por volta das 15h30mn, policiais do 103PPD de Moraes Almeida no comando do Sub Ten Bastos, cabo Almir, Jandes, Elismauro e Soldados Siqueira e R. Moura, após denuncia , procederam a abordagem em via publica prenderam tres pessoa entre eles uma menor de idade . Com eles foi encontrado uma porção com aproximadamente 129 gramas aparentemente sendo maconha e outros 16 gramas sendo crack, uma balança de precisão, um aparelho celular,2 (dois) cordões e uma pulseira sendo semijoias, e R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais).

Os presos foram identificados como Harrison Lima dos Santos , e uma menor B. F. D. S. N de 14 anos.

Os presos forma encaminhados para delegacia de Policia na cidade de Trairão onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA POLICIA MILITAR



