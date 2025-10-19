Polícia Militar realiza “Operação Fechando o Cerco” e intensifica segurança em Novo Progresso

Foto: Reprodução/Polícia Militar | A Polícia Militar do Pará, por meio do 46º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pertencente ao Comando de Policiamento Regional X (CPR-X), realizou nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 a Operação “Fechando o Cerco”, em Novo Progresso, com o objetivo de reforçar o policiamento e combater a criminalidade no município.

A ação foi coordenada pelo Comandante do CPR-X, Cel QOPM Márcio Abud, juntamente com o Subcomandante Maj QOPM Renato, o Comandante do 46º BPM, Ten Cel QOPM Gama, o Subcomandante Cap QOPM Garcia, e sob supervisão do 1º Ten QOPM Rosivaldo.

Operação de sexta-feira (17)

A primeira fase da operação teve duração de 24 horas e contou com apoio do Departamento de Trânsito Municipal (DITRANP). As equipes realizaram abordagens e fiscalizações em diversos pontos da cidade, incluindo bares, conveniências, casas noturnas e postos de combustíveis.

Efetivo empregado: 13 policiais, distribuídos entre viaturas, motos e apoio do DITRANP.

Resultados do primeiro dia:

68 pessoas abordadas

38 veículos fiscalizados (11 carros e 27 motos)

8 motos apreendidas

6 bares e 5 ambientes comerciais fiscalizados

Nenhum registro de prisão ou apreensão

De acordo com o comando, o foco foi a prevenção e presença ostensiva em pontos estratégicos, proporcionando maior sensação de segurança à população.

Sábado (18): menor fura bloqueio policial e é apreendido

Na noite de sábado (18), a operação foi retomada com início às 20h e término à 1h da madrugada de domingo (19), novamente em parceria com o DITRANP e o Conselho Tutelar.

Durante a ação, por volta das 21h, um menor de 15 anos avançou em alta velocidade com uma motocicleta Honda CG 150 azul (placa NCW-0629) e furou um bloqueio policial na Avenida Brasil.

Os policiais iniciaram acompanhamento tático, e o condutor realizou manobras perigosas, chegando a jogar a moto contra a viatura. Após cerca de um quilômetro de perseguição, o jovem perdeu o controle e caiu.

Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado pelo Conselho Tutelar e seus responsáveis.

O caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência nº 00104/2025.101959-0.

📊 Balanço da segunda fase

A operação de sábado contou com 15 policiais militares, agentes de trânsito e conselheiros tutelares.

Resultados registrados:

50 pessoas abordadas

101 veículos fiscalizados (26 carros e 75 motos)

28 motos apreendidas

5 bares fiscalizados

Nenhum flagrante de tráfico ou porte de arma

Ação integrada fortalece a segurança pública

A Operação “Fechando o Cerco” reforçou o policiamento em Novo Progresso e demonstrou a importância da integração entre a Polícia Militar, o DITRANP e o Conselho Tutelar na manutenção da ordem pública e combate à criminalidade.

Segundo o comando do 46º BPM, as operações seguirão ocorrendo de forma contínua, com foco na fiscalização de trânsito, prevenção de delitos e segurança da comunidade.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom PMPA e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/19:12:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...