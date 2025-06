Polícia Militar recaptura foragido da justiça e prende outro por tráfico

Foto:Reprodução | Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes e na recaptura de um foragido da Justiça, na manhã desta sexta-feira, em Parauapebas.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Barbearia Las Vegas, localizada na esquina da Rua Cláudio Coutinho com a Rua Marabá.

A guarnição do Grupo de Policiamento Avançado (G.P.A), composta pelo sargento PM J. Santos, o cabo PM Euclésio e o soldado PM Lael, agiu após receber denúncia anônima de que um homem armado estaria dentro do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três indivíduos, sendo que um deles correspondia às características relatadas pelo denunciante.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, os militares localizaram uma mochila e uma pochete encostadas na parede. Questionado sobre os objetos, Ruan Torres de Macedo Albuquerque assumiu ser o proprietário e, ao ser perguntado se havia algo ilegal, respondeu afirmativamente.

Dentro da mochila, os policiais encontraram uma barra de maconha pesando cerca de 974g e um papelote menor da mesma substância, além de dois celulares e itens pessoais.

Ruan declarou ser o dono da droga e isentou os outros dois presentes na barbearia — Luiz Fernando do Prado Gomes, proprietário do local, e Lucas Elias de Carvalho, cliente — de qualquer envolvimento. Apesar disso, os três foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Ao chegar à unidade policial, foi constatado que Luiz Fernando do Prado Gomes possuía um mandado de prisão definitiva em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

A operação foi coordenada pelo comandante do CPR XIV, coronel Dayvid, e pelo comandante do 23° BPM, tenente-coronel Aquino, com apoio do subcomandante, capitão PM Guimarães, e do fiscal do dia, 3º sargento PM Eliel.

Os dois envolvidos permanecerão à disposição da Justiça, e o material apreendido foi entregue à autoridade policial de plantão.

Fonte: papocarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/13:34:07

