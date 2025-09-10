Polícia Militar recupera mais de 900 metros de fiação elétrica furtada em Óbidos (PA)

Segundo a PM, a fiação teria sido encontrada em uma zona de mata, onde os suspeitos teriam escondido o material após o furto. — Foto: Reprodução/Norte em foco

Ação da 29ª CIPM contou com apoio da comunidade e reforça combate a crimes patrimoniais no município.

A 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Óbidos, oeste do Pará, recuperou nesta terça-feira (9) mais de 900 metros de fiação elétrica que haviam sido furtados de uma empresa responsável por serviços na região entre as comunidades Colônia Nazaré e Santa Luzia.

Segundo a PM, criminosos vinham aproveitando a ausência de vigilância no trecho para retirar cabos de energia. As diligências, coordenadas pelo sargento Serique e realizadas sob o comando do tenente-coronel David Samarone, levaram os militares a uma área de mata próxima à Colônia Nazaré, onde parte do material foi localizado.

De acordo com o sargento Serique, a ação foi possível graças ao planejamento da equipe aliado às informações repassadas por moradores. “Recebemos relatos de movimentações suspeitas na área e, com o apoio da população, conseguimos localizar parte da fiação furtada”, explicou.

O material apreendido será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os devidos procedimentos e posterior devolução à empresa responsável pela obra. As investigações seguem para identificar os envolvidos no crime.

O comando da 29ª CIPM informou que novas operações estão sendo organizadas para coibir furtos semelhantes e reforçou a importância da parceria com a comunidade no enfrentamento à criminalidade.

