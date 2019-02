Polícia Militar recupera motocicleta roubada no Mato Grosso em Castelo de Sonhos

(Foto:Policia)- Na tarde deste último sábado (16/02), policiais militares em rondas pelo distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira, a guarnição da Policia Militar no comando do Sub Sargento Cruz, abordou para averiguação uma motocicleta Honda CBX 250 TWISTER , cor preta, placa KAQ – 7159 que ao ser checada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (sinesp) foi constatada que o veículo era produto de roubo a poucos dias na cidade de Guarantã do Norte(MT),

O Condutor do veiculo Elismar Mates da Conceição e a motocicleta aprendida foram entregues na DEPOL para devidas providências.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

