Polícia Militar recupera motocicletas furtadas e prende dois suspeitos em Parauapebas

Foto: Reprodução | As ações, ocorridas nos bairros União e no Assentamento Terra e Liberdade, também resultaram na apreensão de objetos de origem ilícita e na prisão de dois suspeitos

Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas pela Polícia Militar em operações distintas realizadas na noite de quinta-feira (2), em Parauapebas. As ações, ocorridas nos bairros União e no Assentamento Terra e Liberdade, também resultaram na apreensão de objetos de origem ilícita e na prisão de dois suspeitos.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rua J, bairro União. Uma equipe do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) abordou um jovem de 19 anos, identificado como Carlos Henrique Santos Alves, que conduzia uma motocicleta Honda CG 125 sem placa e trafegava na contramão. Após consulta, os policiais confirmaram que o veículo possuía registro de furto.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu ter retirado peças da motocicleta e guardado em sua residência. Com autorização da mãe dele, a equipe policial localizou os componentes no imóvel. O condutor, o veículo, as peças recuperadas e a vítima do furto foram encaminhados para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A segunda ação ocorreu às 21h50, no Assentamento Terra e Liberdade, após denúncia de moradores que detiveram um homem. No local, os militares encontraram Railson Nunes Brito, de 23 anos, em posse de uma Honda Bros com chassi raspado e sem placa. Junto ao suspeito, foi apreendido também um fogão novo, ainda na embalagem, sem comprovação de origem lícita.

Railson, que se recupera de um ferimento anterior, foi algemado para garantir a segurança durante o transporte. A vítima do furto foi identificada e orientada a registrar a ocorrência. O suspeito e os materiais apreendidos foram levados à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (Portal Debate)

Fonte: Debate Carajas

