Polícia pede prisão do empresário do Porsche que matou trabalhador em acidente

Fernando foi indiciado por homicídio doloso eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente | Foto: Reprodução

A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, acusado de provocar um acidente fatal ao colidir seu Porsche na traseira de outro veículo.

Segundo o Metrópoles, ele se apresentou à delegacia mais de 38 horas após o acidente e aguarda a decisão sobre o pedido de prisão. Fernando foi indiciado por homicídio doloso eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente.

A colisão, que aconteceu na madrugada de domingo (31), resultou na morte do motorista do outro carro, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, pai de três filhos e marido, e no ferimento de outro passageiro. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram a violência do choque, que arrastou o carro da vítima por metros.

Apenas 38 horas após o crime, Fernando compareceu à delegacia acompanhado de sua mãe, que também prestou depoimento. Ela não enfrentará acusações criminais por ajudar o filho a fugir do local do acidente, por ser parente de primeiro grau.

O empresário foi indiciado após depor e a polícia solicitou prisão temporária. Ele afirmou ao delegado que não estava sob efeito de álcool no momento do acidente, mas admitiu ter sido o motorista do Porsche envolvido na colisão.

O delegado afirmou que o empresário estava tranquilo e não demonstrou arrependimento durante seu depoimento.

Veja vídeo do momento do acidente :

Vídeo mostra batida de Porsche em Sandero em SP; motorista de aplicativo morreu e condutor do carro de luxo fugiu.

Leia mais: https://t.co/Ju8IEP13ed pic.twitter.com/n5EVvHVxEV — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 2, 2024

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/08:09:13

