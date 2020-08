Polícia prende acusado de latrocínio contra agricultor

Polícia prende acusado de latrocínio conta agricultor em São João do Araguaia

O crime foi praticado com uso de picareta e o suspeito foi encontrado neste sábado (1º) pela Polícia Civil em Goianésia do Pará, região sudeste paraense

A Polícia Civil prendeu às 6h deste sábado (1º), em Goianésia do Pará, região sudeste paraense, José Luís Mendes de Sousa, o Gaguinho do Brega, suspeito de ter morto o agricultor familiar Lúcio James Filho, de 59 anos de idade, para roubar uma espingarda e dois telefones celulares. O crime de latrocínio – roubo seguido de morte – aconteceu no dia 25 de julho passado, a golpes de picareta enquanto a vítima dormia.

O assassinato do trabalhador rural obteve grande repercussão no município de São João do Araguaia, região Sul do Estado, o fato se consumou. O acusado foi encontrado na região da Vicinal 5 Irmãos, zona rural de Goianésia. De acordo com a polícia, ele estava trabalhando em um sítio particular.

A Polícia Civil chegou a José Luís, após levantamento da Delegacia de Polícia Civil de Goianésia, que cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de São João do Araguaia. O delegado Walmir Racine e os investigadores Alexandre e Edson estiveram à frente da prisão. O preso já está à disposição da Justiça.

SOBRE O CRIME

José Luis teria sido contratado pelo agricultor Lúcio Filho para realizar serviços na propriedade, localizada no PA Casa Branca. Durante o trabalho houve o sumiço de um aparelho de telefone celular. O agricultor passou a questionar o suspeito sobre o desaparecimento do aparelho, o que gerou animosidade entre os dois.

Na madrugada de 25 de julho, José assassinou o patrão a golpes de picareta, roubou uma espingarda, dois aparelhos de telefones celulares e fugiu. Desde então ele passou a ser procurado até ser localizado neste sábado (1º).

Por:Redação Integrada com informações do site Ze Dudu

01.08.20 16h39

