Polícia prende acusado de matar jovem com tiro na cabeça após discussão por isqueiro na região do Chapadão, em Santarém

Delegada Raíssa Beleboni, da Delegacia Especializada de Homicídios de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

O crime aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. Lucas Costa Galvão foi preso no domingo (16) em uma área rural em Castelo dos Sonhos.

A Polícia Civil prendeu no domingo (16) o acusado de ter matado um jovem a tiros após uma discussão por causa de um isqueiro. O crime aconteceu em novembro de 2023 na Região do Chapadão em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia, Lucas Costa Galvão estava trabalhando em propriedade rural do município de Castelo dos Sonhos, região sudoeste do Pará, onde foi localizado e preso pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com a polícia, a prisão do acusado foi possível após troca de informações entre policiais da Delegacia de Homicídios de Santarém e da Delegacia de Castelo dos Sonhos.

O crime

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Jhonnys Simplício Batista foi encontrado no dia 11 de novembro de 2023. A vítima morava na comunidade Cícero Mendes e o desentendimento teria acontecido por causa de um isqueiro.

Segundo as investigações, o Lucas teria emprestado um isqueiro para vítima e o objeto não foi devolvido. Por isso, vítima e acusado discutiram e trocaram ameaças.

Posteriormente, Lucas colocou a vítima em um carro com o pretexto de irem juntos para uma festa e efetuou o disparo em Jhonys, que morreu no local.

Ainda segundo a Polícia, outras duas pessoas estavam no veículo, mas Lucas agiu sozinho na ação criminosa. Uma das pessoas que testemunharam o crime morreu no decorrer das investigações.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/15:15:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...