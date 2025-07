Polícia prende autor de tentativa de feminicídio no Aeroporto de Brasília

(Foto: Cedido ao Correio Braziliense ) – Alessandro Spaniol, 42 anos, suspeito de tentar matar a companheira no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília foi preso na madrugada desta terça-feira (22).

Ele estava foragido e possui 18 registros criminais, incluindo ocorrências de ameaça, vias de fato, lesão corporal, porte de arma branca e Lei Maria da Penha. A prisão se deu pela equipe da 10ª Delegacia de Polícia Civil (Lago Sul), com o apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipo/PCDF).

A vítima, uma mulher de 44 anos, foi atacada com golpes de faca, sofrendo lesões na região do pescoço, tórax, mãos e costas. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (21), por volta das 3h15. O autor do crime, que mantinha um relacionamento de cerca de um ano com a vítima, fugiu do local logo após a agressão.

Segundo relato da mulher, o Alessandro é usuário de drogas e tem histórico de comportamento violento, inclusive com registros anteriores de agressão à própria mãe e de outro esfaqueamento ocorrido no mesmo aeroporto. Ambos, vítima e autor, são pessoas em situação de rua.

A Polícia Civil realizou diligências no local do crime, acionou a perícia e está conduzindo as investigações por meio da 10ª DP, responsável pela área. As imagens de segurança foram preservadas e estão sendo analisadas. Ainda segundo a PCDF, os casos de pessoas em situação de rua na área do Aeroporto de Brasília vem sendo recorrente.

Fonte: Correio Braziliense

