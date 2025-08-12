Polícia prende condutor de carreta que atingiu táxi após constatar embriaguez na BR-230, em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O condutor, de 27 anos, se envolveu em duas colisões e foi preso após o teste do bafômetro indicar nível de álcool no sangue acima do permitido.

Na noite desta terça-feira (12), na BR-230, entre os distritos de Miritituba e Campo Verde, próximo ao km 30, em Itaituba, o condutor de uma carreta, identificado como Alex Sandro, de 27 anos, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar após se envolver em dois acidentes consecutivos. Primeiro, ele colidiu com o veículo de um taxista e, logo depois, atingiu outra carreta, causando apenas danos leves.

Segundo a polícia, o teste do bafômetro constatou que o homem apresentava nível de álcool no sangue acima do permitido por lei. Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia, onde permanece preso. O caso segue sob investigação e o motorista deverá passar por audiência de antes de ser encaminhado ao presídio.

Fonte: Fonte: Portal Giro /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/17:11:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...