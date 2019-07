Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Moraes de Almeida

Polícia Civil apreendeu mais de 300 gramas de maconha e 20 gramas de cocaína em Moraes de Almeida, distrito de Itaituba, sudoeste do Pará — Foto: Polícia Civil

As prisões aconteceram no domingo (21), durante uma fiscalização de rotina nas ruas do distrito de Moraes de Almeida. Foram apreendidos mais de 300 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína.

A Polícia Civil prendeu no domingo (21) dois homens por tráfico de drogas no distrito de Morais de Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo a Polícia, as prisões ocorreram durante uma fiscalização de rotina.

Os suspeitos foram abordados por policiais militares na rua. Durante revista foram encontrados papelotes de maconha e de cocaína. A dupla informou aos agentes de segurança que havia mais drogas guardadas em um quarto de hotel localizado às margens da BR-316. No local foram encontrados mais cocaína e maconha.

Os acusados foram presos e encaminhados para a delegacia de Itaituba, onde foram autuado por tráfico de drogas. A Polícia apreendeu 373 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína, além de R$ 135.

Por G1 PA — Belém

