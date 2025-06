Polícia prende dois homens por tráfico e posse ilegal de arma na zona rural de Marabá

(Foto: Reprodução) – Ao se aproximarem do imóvel, os policiais visualizaram dois homens deitados em redes e uma arma de fogo tipo espingarda posicionada sobre uma mesa

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Marabá, sudeste do estado. A ação ocorreu na tarde da última sexta-feira (6), por volta das 16h, durante diligências realizadas pela Delegacia de Homicídios de Marabá e pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE Carajás), em continuidade a investigações sobre homicídios ligados a disputas entre grupos criminosos na região.

Os agentes se dirigiram a uma chácara localizada na localidade conhecida como Vila Café, situada entre a Estrada de Ferro Carajás e o Rio Itacaiúnas, na zona rural do município. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais visualizaram dois homens deitados em redes e uma arma de fogo tipo espingarda posicionada sobre uma mesa. Próximo à arma, havia uma lista com anotações identificada como “relatório”, contendo referências ao nome “óleo” e registros de valores e quantidades, possivelmente vinculadas à comercialização de entorpecentes.

Nos arredores do local, os policiais observaram materiais com resquícios de substâncias semelhantes a drogas, além de sacos com pó branco espalhados pelo chão. Ao serem questionados, um dos suspeitos afirmou que a chácara funcionava como um laboratório para preparação de entorpecentes, o que foi corroborado pela presença de balança, liquidificadores e materiais usados para embalar drogas.

Durante a revista a um barraco existente no terreno, os agentes encontraram uma prensa hidráulica, aproximadamente 300 gramas de substância aparentando ser cocaína já embalada, cinco invólucros com cerca de quatro quilos de pó branco, também aparentando ser cocaína, além de duas munições calibre .22, marca CBC.

Também foram apreendidos um veículo, dois celulares, joias e relógios. Os dois suspeitos, identificados como Thiago Ferreira Alves e Hugo Napoleão Monteiro da Silva, foram conduzidos à Delegacia de Homicídios de Marabá, onde permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga, considerando a localização em área de mata aberta e as medidas de segurança exigidas durante o deslocamento.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de instrumento destinado à preparação de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

