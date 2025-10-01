Polícia prende dois suspeitos de matar professor na Marambaia, em Belém

Professor morreu com tiro após reagir a assalto em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Manoel Ernani Barbosa, de 82 anos, foi morto com tiro após reagir a um assalto. Presos confessaram o crime.

A Polícia Civil (PC) prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no latrocínio do professor Manoel Ernani Barbosa, de 82 anos, ocorrido em 28 de junho deste ano em Belém.

Os mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém e foram cumpridos nesta terça-feira (31). Os dois homens foram presos em suas casas. Em depoimento, ambos confessaram ter participado do crime. Eles estão à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O roubo seguido de morte aconteceu na avenida Rodolfo Chermont, no bairro Marambaia. Segundo testemunhas, a vítima estava sentada e assista a um jogo de futebol na televisão em frente a um bar quando foi abordada por um assaltante, que levou um cordão de ouro do professor. Manoel tentou correr atrás do criminoso, que virou e deu um tiro na vítima. O professor morreu no local.

As investigações da PC utilizaram diversas provas para embasar a prisão preventiva dos suspeitos, como laudos de reconhecimento facial que confirmaram a identificação facial dos homens com compatibilidade superior a 95%.

De acordo com a PC, o outro preso é suspeito de ser a pessoa que pilotava a moto utilizada no crime. Análises investigativas também confirmaram a sequência dos fatos e a causa da morte por disparo de arma de fogo.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/15:42:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...