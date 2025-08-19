Polícia prende dois suspeitos de roubo de 32 celulares em Bragança, no Pará — Foto: Ascom/PC

Dupla é suspeita de invadir uma loja de celulares e levar 32 aparelhos novos, avaliados em cerca de R$ 40 mi

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de invadir uma loja de celulares no centro da cidade de Bragança, nordeste do Pará, e levar 32 aparelhos novos, avaliados em cerca de R$ 40 mil, no sábado (16).

Um dos suspeitos foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal enquanto tentava retornar à sua residência em Marituba, na Grande Belém, em um táxi. Ele confessou o crime e indicou o comparsa, que foi localizado na comunidade de Aturiari, zona rural de Augusto Corrêa.

Com o segundo suspeito, a polícia apreendeu a pistola calibre .380 usada no crime, munições e mais oito celulares roubados.

Ambos foram autuados por roubo qualificado e organização criminosa e estão à disposição da Justiça. Durante depoimentos, a dupla afirmou que parte dos objetos roubados foi repassada a uma facção criminosa como pagamento da “taxa do crime”.

A Polícia Civil reforça que informações sobre o caso podem ser enviadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo WhatsApp da Iara (91) 98115-9181.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...