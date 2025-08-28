Polícia prende dupla suspeita de matar conselheiro do Paysandu no Pará

(Foto: Reprodução) – As prisões foram realizadas na sexta-feira (22), nos municípios de Tailândia, no nordeste do Pará, e em Extrema, em Minas Gerais, sendo divulgadas pela polícia na quarta-feira (27).

Dois homens suspeitos de participação no assassinato do conselheiro do Paysandu, Sérgio Francisco da Costa Júnior, o “Kbelo”, foram presos em uma operação da Polícia Civil. O crime ocorreu em novembro de 2024. As prisões foram realizadas na sexta-feira (22), nos municípios de Tailândia, no nordeste do Pará, e em Extrema, em Minas Gerais, sendo divulgadas pela polícia na quarta-feira (27).

Segundo as investigações, um dos suspeitos foi identificado como Neilson Carneiro da Silva, ele seria o autor dos disparos preso em Extrema. Já o segundo suspeito, foi identificado como Ozimar Silva Brito, ele teria atuado como piloto da motocicleta usada para levar o atirador até a casa da vítima e auxiliar na fuga após o crime.

Ao g1, a Polícia Civil informou, que as investigações seguem através da Seccional Urbana da Cidade Nova, para localizar um dos organizadores do crime, que já foi identificado e está foragido.

Ainda na quarta, por volta de 8h30, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Tailândia e Parauapebas, também no Pará. Durante as ações, foram apreendidos celulares, roupas utilizadas no dia do crime, a motocicleta da fuga e um revólver calibre .38, semelhante ao usado na execução. O armamento será submetido a perícia e comparação balística.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi conduzida pela Seccional Urbana da Cidade Nova, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia de Tailândia.

