Polícia prende em Itaituba homem condenado por matar e esquartejar colega de trabalho no MT

Foto:Reprodução | Ele foi condenado a mais de 35 anos de prisão

A Polícia Civil de Itaituba prendeu, na tarde de segunda-feira (26), Ilson Rosa de Oliveira, conhecido como “Neguinho”, foragido da Justiça do Mato Grosso desde 2019.

Ele foi condenado a mais de 35 anos de prisão por envolvimento na morte e esquartejamento de um ex-colega de trabalho em uma fazenda no município de Porto dos Gaúchos (MT).

Desde então, Ilson vivia em Itaituba utilizando uma identidade falsa. Além de cumprir a pena pelo homicídio, ele também responderá pelo uso de documentação fraudulenta.

O crime, considerado de extrema violência, teve como vítima um homem que foi morto, esquartejado e teve o corpo jogado em um córrego no meio da mata. Na época do homicídio, um dos envolvidos, identificado como “Parazinho”, confessou à polícia que o assassinato foi cometido com requintes de crueldade.

Fonte: Giro Porta/ Polícia Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:11:07

