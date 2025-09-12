Polícia prende executor e mandante do assassinato de empresário em Castanhal; suspeito era sócio e amigo da vítima

Vítima ,Estevão Neves Pinto, ao lado o suspeito apontado como mandate do crime, Rafael Mota Ribeiro | Foto: Reprodução

A Polícia Civil segue investigando a possibilidade de participação de outras pessoas na trama criminosa.

A Polícia Civil confirmou a prisão de Rafael Mota Ribeiro, apontado como mandante do assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, executado no dia 5 de setembro, em Castanhal. O crime chocou a cidade pela frieza com que foi cometido: a vítima foi morta a tiros na frente das duas filhas, logo após deixá-las na escola. Rafael, que era sócio e considerado amigo de Estevão, chegou a comparecer ao velório e chorou ao lado do corpo, em uma tentativa de despistar suspeitas.

Conteúdo Relacionado

Segundo as investigações, a motivação do homicídio teria sido uma dívida de aproximadamente R$ 12 mil. Rafael teria planejado toda a logística do crime e prestado apoio ao executor, identificado como Matheus Lopes de Abreu. Matheus foi preso em Santa Maria do Pará, no momento em que tentava fugir para São Paulo de carona em uma carreta bitrem. A rápida ação policial impediu a fuga e resultou no cumprimento dos mandados de prisão contra os dois envolvidos.

Rafael e Matheus permanecem presos e devem responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil segue investigando a possibilidade de participação de outras pessoas na trama criminosa que culminou na morte de Estevão, empresário conhecido em Castanhal pelo trabalho no setor de peças para motocicletas.

Veja vídeo

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Wesley Costa TV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/09:50:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...