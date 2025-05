Polícia prende homem apontado como chefe de facção criminosa no Pará

(Foto: Reprodução) – Segundo as investigações, o suspeito atuava na região do distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira, no sudoeste do estado

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa no Pará foi preso pela Polícia Civil (PC), por meio da delegacia de Castelo dos Sonhos e com apoio da Polícia Civil de Novo Progresso e da Polícia Militar.

Segundo as investigações, o suspeito atuava na região do distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira, no sudoeste do Pará. A prisão faz parte de mais uma fase da operação “Arce Purgatio”, que tem busca combater o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas no sudoeste paraense.

A PC informou que, após meses de investigação, incluindo análise de movimentações financeiras, a polícia obteve provas suficientes que demonstraram a posição de liderança do investigado na facção criminosa. Com base nas evidências, foi expedido mandado de prisão preventiva em abril deste ano.

“O alvo estava em uma área de mata às margens de um rio, a cerca de 50 km de Castelo dos Sonhos. A abordagem ocorreu após deslocamento fluvial e incursão terrestre por parte das forças de segurança”, pontuou a polícia.

De acordo com os agentes, durante a prisão, o investigado portava uma espingarda sem identificação, o que resultou também em autuação em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Vinícius Soares – g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/14:31:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...