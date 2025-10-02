Polícia prende homem com tornozeleira eletrônica suspeito de sequestro em Belém

Seap recaptura custodiado com tornozeleira eletrônica acusado de envolvimento em sequestro. — Foto: Divulgação

Família foi rendida na Doca e teve veículos e bens roubados no último fim de semana.

O Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), localizou e recapturou um homem com tornozeleira eletrônica suspeito de envolvimento em um sequestro em Belém.

Durante a abordagem, o homem confessou participação no crime e foi levado para a Delegacia do Marco.

Segundo o comandante Leão, do GBR, a família foi abordada na madrugada, entre sábado e domingo, na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto (área conhecida como Doca).

Os criminosos obrigaram as vítimas a irem até a casa delas, no bairro do Marco, onde furtaram veículos e todos os bens da residência. “Fizeram toda a limpa na casa e levaram os veículos”, afirmou o comandante.

A equipe do GBR tomou conhecimento do caso e, usando recursos para levantamento de dados, identificou o monitorado suspeito com tornozeleira eletrônica.

Com autorização da Secretaria-Adjunta de Gestão Operacional (Sago), o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

“O homem foi o primeiro preso envolvido nesta ocorrência. A partir dele, com certeza, será possível prender os demais envolvidos e recuperar os bens roubados”, destacou o comandante Leão.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/07:00:00

