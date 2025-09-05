Polícia prende homem pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver; no Pará

Foto: Reprodução | Lourival Sanches foi capturado, no interior de um “lava jato”, localizado na Folha 11, Núcleo Nova Marabá. Ele não resistiu à prisão.

A 21ª Seccional Urbana, por meio da Delegacia de Homicídios (DH) de Marabá, prendeu o suspeito, identificado como Lourival de Souza Sanches, vulgo “Sanchinho”, na tarde desta quinta-feira (4), por volta de 14h, pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, cometidos no ano de 2021, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Edmael Lima Ribeiro, desapareceu no dia 29 de julho de 2021, e seu corpo só foi encontrado no dia 2 de agosto de 2021, na Rua Manoel Abreu, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. Na época do crime, depois de matar o rapaz, o assassino e seus comparsas levaram uma motocicleta e um aparelho celular do rapaz, tomando rumo ignorado.

Desde a data do crime, a Delegacia de Homicídios, mediante uso de técnicas avançadas de investigação, conseguiu reunir elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes cometidos pelo acusado, resultando no indiciamento do suspeito e decretação de sua prisão, porém existem outros bandidos envolvidos na empreitada criminosa. Não foi divulgado se eles já foram presos nem os nomes foram fornecidos para a imprensa.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Marabá. O indiciado, Lourival Sanches, foi capturado no interior de um “lava jato”, localizado na Folha 11, Nova Marabá, onde foi localizado e preso pela equipe policial. Ele estava levando uma vida normal como se não devesse nada para a Justiça. O elemento foi algemado e conduzido para a 21ª Seccional Urbana e, em seguida, será transferido para o Complexo Penitenciário de Marabá.

