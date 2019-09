Polícia prende irmãos na zona rural de Santarém

Ambos contavam com mandados de prisão expedido pela Justiça (Foto:Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (30), Erlison Ferreira da Silva, conhecido como “Erlinho”. Após intensas investigações, ele localizado por volta das 17h45, na Comunidade Vila Nova, região do rio Curuatinga, distante cerca de 150 quilômetros da sede de Santarém, oeste do Pará. Ele foi preso pelo crime de roubo qualificado e estupro e já contava com outro mandado pelo crime de roubo. O irmão dele, Édson Ferreira da Silva, vulgo “Edão”, também foi preso pelo, já que havia Mandado de Prisão Preventiva contra ele.

Os policiais civis verificaram que Silva também possuía Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Justiça de Macapá (AP), pelo crime de roubo. Em Santarém, ele foi preso pelo Núcleo de Apoio à Investigação no Baixo e Médio Amazonas, em apoio à Delegacia da Mulher de Santarém. Neste município o Mandado de Prisão Preventiva foi expedido pelo juiz Alexandre Rizzi, titular da 2° Vara Criminal de Santarém.

Segundo a Polícia Civil, “Erlison” vinha sendo investigado pela delegada Milla Moura, que representou pela custódia do acusado pela prática de crime de roubo qualificado e estupro. O crime foi contra uma idosa, de 77 anos, encontrada desacordada por populares no dia seguinte ao fato, ocorrido dia 30 de julho deste ano, na Comunidade Perema, em Santarém.

Ainda no decorrer das diligências, os policiais civis constataram haver também Mandado de Prisão Preventiva expedido pela comarca de Macapá contra Édson Ferreira da Silva, vulgo “Edão”, irmão de Erlinho, que estava foragido. Mas “Edão” também foi localizado e preso na mesma cidade que o irmão e no mesmo dia.

Após as formalidades, legais ambos foram encaminhados à Central de Triagem de Santarém.

Por:Redação Integrada

31.08.19 8h31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...