Polícia prende irmãos suspeitos de tentativa de homicídio em comunidade da zona rural de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (11). Os dois irmãos são suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no mês de maio, na comunidade Pantanal de Areia.

Segundo as investigações, além da tentativa de homicídio qualificado, os suspeitos também teriam praticado roubo e outros delitos, como ameaça, lesão corporal e cárcere privado contra uma testemunha ocular.

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (11), os irmãos Eduardo Souza Barreto e Ricardo Souza Barreto, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de maio em uma comunidade da zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará.

As prisões foram realizadas por volta das 12h, durante operação coordenada pela Delegacia Especializada responsável pelo caso.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos no curso de um inquérito policial que apura crimes ocorridos em uma propriedade localizada na comunidade Pantanal de Areia. Segundo as investigações, além da tentativa de homicídio qualificado, os suspeitos também teriam praticado roubo e outros delitos, como ameaça, lesão corporal e cárcere privado contra uma testemunha ocular. A operação foi resultado de monitoramento prévio e ações de inteligência conduzidas pelos investigadores.

