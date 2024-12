Polícia prende mãe por prostituir filha indígena de 13 anos em Manaus

Foto: Reprodução | Uma mulher indígena de 31 anos foi presa temporariamente pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11), após ser acusada de prostituir sua própria filha adolescente de 13 anos. A adolescente engravidou em decorrência da exploração sexual.

As investigações iniciaram após uma denúncia feita pela escola onde a adolescente estuda. A mãe alegou que a filha queria fazer programas sexuais para ajudar financeiramente, mas a polícia não acreditou nessa versão. A mulher tentou convencer a polícia de que não sabia que oferecer a filha em troca de dinheiro era um crime, mas evidências de transferências via Pix comprovaram que ela tinha conhecimento dos abusos.

“Essa mãe chegou a falar que a filha, aos 12 anos de idade, sentiu vontade de fazer programas sexuais para ajudar financeiramente. No entanto, a polícia civil não acreditou nessa versão da história e encaminhou a mãe para uma delegacia, pois se tratava de uma família indígena. A mulher ainda tentou convencer a polícia de que não sabia que oferecer a filha em troca de dinheiro era um crime. No entanto, ficou claro, por meio de transferências via Pix, que ela sabia dos abusos.” segundo Delegada Juliana Tuma, titular da DEPCA.

A vítima foi retirada do seio familiar e levada para um abrigo, enquanto a mãe tentou persuadi-la para mudar sua versão dos fatos. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está responsável pelo caso.

