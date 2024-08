Polícia prende membro de facção criminosa envolvida com ataques contra agentes de segurança no Pará

Foto: Reprodução | Suspeito foi preso em Marituba. Ele é apontado como envolvido em ataque a policial militar em Icoaraci, distrito de Belém.

A Polícia Civil prendeu em Marituba, na região metropolitana de Belém, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa que praticava crimes contra agentes de segurança.

Jonathan Lopes Rocha é apontado pela polícia como chefe da facção e envolvido na tentativa de homicídio contra um policial militar, no dia 30 de novembro de 2022, na feira da Oito de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém.

O crime foi por volta das 20h30. Os criminosos chegaram em dois carros e atiraram contra um estabelecimento comercial.

O alvo dos tiros era um PM. Três seguranças particulares e um feirante foram atingidos pelos disparos e morreram no local.

As vítimas foram identificadas como:

Diego Nunes de Carvalho (segurança)

Romário Cezar Campos Dias (segurança)

Lennon Portal do Nascimento (segurança)

Edson Barros Correa (feirante)

O terceiro suspeito, que agora está à disposição da Justiça, era procurado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), após a investigação.

A investigação constatou envolvimento de 19 suspeitos, com participação direta ou indireta no crime.

Cinco suspeitos constaram como mortos, sendo dois no dia do crime e outros três em intervenção policial.

