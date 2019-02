Polícia prende padrasto e enteada por estelionato

Foto:Reprodução/O Liberal.

Jorge Marques e sua enteada Sheila Cristina dos Santos usavam dados de vítimas idosas para conseguir empréstimos

Duas pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda-feira (25), sob acusação de estelionato e falsidade ideológica. Jorge Marques e sua enteada Sheila Cristina dos Santos foram presos pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). A operação desarticulou um esquema de fraudes que consistia em usar documento falso de um aposentado para abrir contas em agência bancária e fazer saques de dinheiro por empréstimo consignado. Com os dois, a equipe de policiais civis apreendeu uma carteira de identidade falsa que era usada por Jorge e que estava em nome de um aposentado.

Foi apreendido ainda um contrato de empréstimo consignado assinado pelo acusado que se passava por deficiente auditivo para aplicar o golpe. Segundo o diretor da DIOE, delegado Neyvaldo Silva, na semana passada, usando o documento de identidade falso, Jorge conseguiu abrir uma conta bancária em uma agência e depois fez um empréstimo consignado no valor de R$ 15 mil na empresa financeira, chegando a sacar o valor. Nesta segunda-feira, ele novamente tentou aplicar o golpe, mas dessa vez foi descoberto por um funcionário no momento em que tentava fechar um contrato de empréstimo no valor de R$ 10 mil.

No momento em que foi preso, ele estava acompanhado da enteada que usava o nome falso de Michelle e chamava o acusado pelo nome falso de Reginaldo. Segundo informações apuradas pela polícia, Sheila atuava como comparsa de Jorge. “Ela informava às pessoas que ele era deficiente auditivo”, explicou o delegado. “Era uma forma de tentar dissimular o golpe”. Jorge já tem passagem pela polícia por ter praticado o mesmo golpe. De acordo com o delegado, o aposentado, que teve o nome e os dados usados no golpe, registrou um boletim de ocorrência, para comunicar que teve seus dados usados no esquema fraudulento. Jorge e Sheila irão responder porcrime de estelionato e falsidade ideológica.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...