Polícia prende quarto suspeito de participar da execução de empresário na frente das filhas no Pará

Empresário Estevão Neves Pinto morto a tiro em Castanhal — Foto: Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil, o suspeito seria o piloto da motocicleta usada no crime que matou o empresário Estevão Neves Pinto em frente a uma escola, no dia 5 de setembro.

O quarto suspeito de participação na morte do empresário Estevão Neves Pinto foi preso nesta terça-feira (23), em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado como João Vitor das Chagas Souza e seria o piloto da motocicleta usada no crime.

Ainda segundo a polícia, durante interrogatório, o suspeito confessou a participação no crime e revelou detalhes sobre a execução. Em nota, a defesa de João Vitor informou que ao tomar conhecimento do mandado de prisão, adotou prontamente todas as medidas cabíveis. Disse ainda, que a apresentação do suspeito à polícia foi espontânea.

Dois suspeitos de participação na morte do empresário foram presos na última quinta-feira (11) em dois municípios do Pará. Um deles, identificado como Rafael Mota Ribeiro, é apontado pela Polícia Civil como o mandante do crime e sócio da vítima. Ele ainda chegou a comparecer ao velório.

Na terça-feira (16), uma mulher também foi presa no estado da Paraíba por suspeita de envolvimento no caso, ela é irmã de Rafael.

Em nota, a defesa de Rafael Ribeiro disse que solicitou à Polícia Civil o acesso completo ao inquérito policial e que “a partir desse acesso, será possível prestar esclarecimentos mais detalhados sobre o caso”. O g1 tenta contado com a defesa da mulher.

Estevão foi assassinado no dia 5 de setembro com um tiro na nuca, em frente a uma escola em Castanhal. Ele estava deixando as filhas no colégio no momento em que foi abordado por dois criminosos. As filhas dele e outras crianças presenciaram o crime.

A Polícia Civil disse que ações para a resolução do caso continuam, em conjunto com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

Prisões

O sócio e mandante do crime foi detido em Castanhal. Já o homem que seria o autor dos disparos foi preso em Santa Maria do Pará. Ele tentava fugir para São Paulo

Os dois devem responder por homicídio qualificado e estão à disposição do Poder Judiciário. Não foi informado o que eles alegaram em depoimento na delegacia. Há suspeita de mais envolvidos no crime.

A mulher presa na Paraíba foi identificada como Brenda Ribeiro, de 29 anos. Segundo as investigações, ela teria fornecido a arma de fogo e a motocicleta usadas por um dos suspeitos no crime.

O crime

O crime ocorreu no dia 5 de setembro enquanto a vítima estava saindo do carro. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram do carro de Estevão, usando roupas escuras.

Um dos ocupantes da moto desceu e atirou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido na nuca. A polícia não detalhou quantos disparos foram feitos.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram pela BR-316, em direção a Belém. As aulas na escola foram suspensas.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/14:00:00

