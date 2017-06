Polícia prende quatro homens em Monte Alegre com arma, dinheiro e drogas

Prisões aconteceram em dois locais diferentes da rodovia PA-255. Suspeitos aguardam Audiência de Custódia e transferência para presídio de Santarém.

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro homens na PA-255 em Monte Alegre, no oeste do Pará. As prisões aconteceram na terça-feira (20). De acordo com o delegado da Polícia Civil, Almir Alves, foram apreendidas com eles drogas, uma quantidade em dinheiro e uma arma de ar comprimido.

A primeira prisão aconteceu após um policial militar perceber atitudes suspeitas de dois homens, de 31 e 39 anos. A dupla saiu de Santarém em uma balsa, desceu na comunidade Santana do Tapará e seguiriam para Alenquer.

Com eles a polícia encontrou uma quantidade de pasta à base de cocaína e pedras de crack, uma espingarda de ar comprimido, 11 munições, lunetas e o valor aproximado de R$ 1.700. Em depoimento, a dupla afirmou que era usuária de droga e que a arma era para usar durante uma caça.

Em outra abordagem ainda na rodovia, dois homens tentaram fugir da polícia, mas foram capturados. Com eles os policiais encontraram pedras de crack. Segundo Almir Alves, os quatro têm passagens pela polícia.

Todos estão presos na delegacia de Polícia de Monte Alegre, onde aguardam Audiência de Custódia e transferência para a Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, em Santarém.

