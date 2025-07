Polícia prende suspeito de assaltar e manter motorista de aplicativo refém no Pará

(Foto: Reprodução) – De acordo com as autoridades, o investigado solicitou uma corrida em um aplicativo de transporte e agiu com um outro homem

Luiz Ruan Rocha Palheta foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (16/7), em Curitiba, no Paraná, suspeito de praticar roubo majorado. Segundo a PC, o crime ocorreu em Belém no dia 2 de maio deste ano, quando ele solicitou uma corrida em um aplicativo de transporte. Na ocasião, ele e um outro homem, ambos armados, anunciaram o assalto e mantiveram o motorista de aplicativo refém por duas horas. De acordo com as autoridades, a dupla cometeu pelo menos dois outros roubos durante esse período utilizando o veículo.

A investigação da Polícia Civil apontou que ele utilizou os dados bancários da vítima para efetuar transações financeiras não autorizadas, inclusive empréstimos e transferências via PIX para sua conta. Após o cometimento dos crimes, os suspeitos abandonaram a vítima e o carro dela, e depois fugiram.

Com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da Polícia Civil do Paraná, Luiz foi detido na Região Metropolitana de Curitiba em decorrência do mandado de prisão preventiva que ele tinha em aberto pelo crime. A 1ª Vara de Inquéritos Policiais expediu a ordem judicial. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Roubo majorado

Caracterizado como a forma mais grave do roubo, a conduta ocorre em certos agravantes na subtração do pertence de uma pessoa com a utilização de violência ou grave ameaça. No roubo majorado, a legislação estabelece que o delito inclui concurso de duas ou mais pessoas; se o autor mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade da vítima; ou se inclui o uso de uma arma de fogo. Essas circunstâncias podem aumentar de um até dois terços da pena de roubo simples, que é de quatro a 10 anos de reclusão, e multa.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/16:41:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...