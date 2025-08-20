Polícia prende suspeito de envolvimento em atentado que matou bebê e feriu outras três pessoas

(Foto: Reprodução) – A prisão ocorreu durante uma operação nos bairros Tiradentes (São Félix) e Nova Marabá (Folha 06), voltada ao combate ao tráfico de drogas e à investigação de homicídios ligados a disputas entre facções criminosas

A Polícia Civil do Pará prendeu, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, um homem investigado por participação no atentado que resultou na morte de uma bebê de um ano, identificada como Ísis, e deixou outras três pessoas feridas em Marabá.

A prisão ocorreu durante uma operação nos bairros Tiradentes (São Félix) e Nova Marabá (Folha 06), voltada ao combate ao tráfico de drogas e à investigação de homicídios ligados a disputas entre facções criminosas. Alguns suspeitos tentaram fugir durante as abordagens, mas a ação resultou na detenção de dois homens.

Entre os presos está João Pereira da Silva Neto, conhecido como “Bigode”, que confessou participação na morte da criança e nas tentativas de homicídio. Outro detido teve a prisão cumprida por determinação judicial anterior.

Durante a operação, as equipes também apreenderam munições e balanças de precisão. A Polícia Civil informou que a ação integra esforços contínuos para investigar crimes violentos e garantir a segurança da população em Marabá.

