Polícia prende suspeito de furto de moto, no Pará

Um jovem identificado como Custódio Filho Santos Silva, de 21 anos, conhecido como “Pelezinho”, foi preso na tarde de quarta-feira (1º), após furtar uma motocicleta no município de Tucumã, no sudeste do Pará. A ação rápida da Polícia Militar resultou na captura do suspeito e na recuperação do veículo.

De acordo com informações da PM, por volta das 15h, um homem de 57 anos acionou a polícia relatando que havia sido vítima de furto em frente à própria residência, localizada na Rua José Alcalino, no bairro Maracanã. Segundo a vítima, um rapaz havia pedido comida em sua casa, mas, em um momento de distração, fugiu levando sua motocicleta Honda/CG 150 FAN vermelha.

Após buscas, o suspeito foi localizado em um bar na Avenida Ceará, bairro das Flores. Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com ele, mas Custódio confessou ter furtado a moto momentos antes. O veículo também foi recuperado pelos policiais.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com a motocicleta, para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, Custódio já possui passagens pela polícia e é apontado como um dos envolvidos em um crime contra um ciclista em julho de 2023, que teve grande repercussão no município. Ele respondia em liberdade até ser novamente detido.

