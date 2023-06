Polícia prende suspeitos de planejar ataques a agentes da segurança pública em Belém

Agora, os suspeitos estão sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), aguardando decisão do Poder Judiciário. (Divulgação/ PC)

As investigações tiveram início após uma intervenção policial com resultado morte

Gilson Santana Alves, vulgo “G”, e Luiz Gabriel Soares Cavalcante foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A dupla teria ainda envolvimento com planos de ataques a agentes da segurança pública em Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Homicídios e Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), na terça-feira (20), no bairro da Pedreira, na capital paraense. Segundo a polícia, as investigações tiveram início depois de uma intervenção policial que resultou na morte de um homem que teria ligação com a dupla presa.

Como desdobramento da intervenção, houve ainda uma prisão e a apreensão de um adolescente, momento em que surgiu a informação de que os suspeitos teriam como objetivo atentar contra a vida de um agente público que reside nas proximidades do local onde se deu a intervenção.

Além disso, a polícia conseguiu identificar que teriam outros envolvidos na trama e eles estariam homiziados na vila Pacaembu, no bairro da Pedreira, inclusive ainda em posse de parte das armas de fogo que seriam usadas para tentar contra a vida do agente público.

A partir dessas informações, equipes iniciaram investigações e realizaram incursões que culminaram com as prisões de Gilson e Luiz. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola, um revólver calibre 38 e munições. Os dois foram conduzidos à sede da DH, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Agora, os suspeitos estão sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), aguardando decisão do Poder Judiciário.

