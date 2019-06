Polícia recupera carretas e apreende armas, munições e agrotóxicos no Mato Grosso

Polícia recupera carretas e apreende armas, munições e agrotóxicos no Médio Norte; um preso- (fotos: divulgação)

A Polícia Civil de Diamantino (184 quilômetros de Cuiabá) com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Nova Mutum, recuperaram, ontem, em uma fazenda na MT-249 duas carretas sem o cavalo mecânico, com registro de furto, e apreenderam um rifle, três espingardas, uma carabina, diversas munições, além 147 galões de defensivos agrícolas que estavam no reboque. Um homem, de 46 anos, que estava na propriedade foi preso.

Uma denúncia apontou que as carretas estavam no local. Ao chegar na propriedade os policiais foram recebidos pelo suspeito, que ao ser questionados tentou desconversar. Os militares foram averiguar em um barracão e encontraram um dos reboques. Em checagem os policiais descobriram que a placa não pertencia ao veículo e através do chassi confirmaram que era produto de furto, em Rosário Oeste (103 quilômetros de Cuiabá), no dia 10 de abril.

Ao ser questionado sobre a carreta o suspeito disse que uma pessoa que não quis informar o nome pediu para que guardasse o reboque no barracão.

Em continuidade as buscas a outra carreta foi localizada na propriedade, sem placas. Em checagem ao chassi os militares descobriram que ela havia sido furtada em Jangada (75 quilômetros de Cuiabá) no dia 29 de abril. Em sua defesa o suspeito alegou que não sabia que o reboque estava na propriedade.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil junto com o acusado.

Só Notícias/David Murba (fotos: divulgação)

