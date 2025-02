Polícia recupera motocicleta furtada de delegacia e apreende dois adolescentes em Marabá

(Foto: Reprodução) – Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado

Na noite do último domingo (10), a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Pará recuperaram uma motocicleta Honda XRE 300 pertencente à Polícia Civil, que havia sido furtada nas dependências da delegacia de Marabá no início da tarde. Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.

De acordo com as autoridades, o furto ocorreu por volta das 13h30, quando os suspeitos acessaram a área da delegacia sem serem notados e utilizaram um alicate para romper a ignição do veículo, fugindo em seguida. A partir da ocorrência, equipes do Núcleo Regional de Inteligência (NRI/MAB) da Polícia Militar e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o veículo e identificar os responsáveis.

As buscas levaram à localização da motocicleta e à apreensão dos dois menores de idade por volta das 21h30, na Folha 16, próximo a uma igreja católica. A operação contou com a participação da equipe da viatura 0406, sob o comando do 2° Tenente Renan, com apoio dos soldados Romário e H. Dias.

Os adolescentes apreendidos, juntamente com a motocicleta recuperada, foram encaminhados à Seccional Urbana de Marabá para os procedimentos legais.

