Polícia recupera motocicleta furtada e apreende entorpecente em Marabá

(Foto: Reprodução) – Ao serem abordados, o menor tentou fugir, mas caiu e sofreu uma leve lesão no queixo.

Dois suspeitos foram detidos na noite desta quinta-feira (20/3), por volta das 20h, pelo 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) que recuperou uma motocicleta furtada e apreendeu uma pequena quantidade de substância análoga à maconha durante uma abordagem no Residencial Magalhães I, em São Félix, distrito de Marabá, no Pará. Os suspeitos, identificados como Ezequiel Almeida Carvalho, de 22 anos, e um adolescente de 17 anos, foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos.

De acordo com o relato policial, a equipe, realizava patrulhamento de rotina na região quando avistou os dois indivíduos em atitude suspeita, empurrando uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta, sem placa, próximo a um imóvel abandonado. Ao serem abordados, o menor tentou fugir, mas caiu e sofreu uma leve lesão no queixo. Já Ezequiel foi revistado e encontrado em posse de 5 gramas de uma substância semelhante à maconha.

Consultas aos sistemas policiais identificaram que a motocicleta, havia sido furtada de uma residência localizada no Residencial Tocantins. O proprietário, ao ser contatado, confirmou o furto e informou que havia saído para trabalhar pela manhã, deixando o veículo dentro de casa. Ao retornar, constatou que o imóvel havia sido invadido e a motocicleta, subtraída. Não há câmeras de segurança no local.

Os acusados foram levados à delegacia para procedimentos cabíveis. Ezequiel Almeida Carvalho responderá por receptação e posse de entorpecentes, enquanto o adolescente será encaminhado à Vara da Infância e Juventude. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, e a substância apreendida será encaminhada para perícia.

