Polícia recupera parte de carga dos Correios roubada no Pará

O caminhão e parte da carga foram encontrados em uma estrada vicinal | Foto: Divulgação/PM

O crime foi cometido na segunda-feira (21) na rodovia que liga os municípios de Breu Branco a Goianésia do Pará, no sudeste paraense.

Na última segunda-feira (21), um assalto a um caminhão dos Correios foi registrado na PA-263, entre os municípios de Goianésia do Pará e Breu Branco, no sudeste paraense. O crime foi cometido por oito homens que utilizaram dois veículos, um Palio Weekend e um Ecosport modelo antigo, para interceptar o caminhão de entrega.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à Vicinal Águas Limpas, onde localizaram um dos veículos usados pelos criminosos.

Seguindo as buscas, as guarnições encontraram o caminhão abandonado na mesma vicinal, junto com o motorista, que relatou o roubo.

Durante as buscas na área, os policiais localizaram o veículo Ecosport e conseguiram recuperar parte da carga roubada.

Já não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece, principalmente em rodovias que ligam o norte ao sul e sudeste paraense. Em maio de 2020, a Polícia Federal conseguiu desarticular uma dessas quadrilhas.

Todo o material recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para investigação. A busca pelos criminosos continua.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/15:23:33

