Polícia registra mais de 90 ataques piratas a embarcações nos rios do Pará

Mais de 90 assaltos foram registrados em rios do Pará este ano, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As ações criminosas, que acontecem com frequência de forma violenta, deixam a sensação de constante medo entre tripulantes e passageiros. Órgãos de segurança estudam mecanismos para conter a prática.

De acordo com a Segup, as regiões do estreito de Breves, próximo à localidade de Antônio Lemos, a região de Gurupá, de Afuá, são pontos críticos em que as ações de piratas ocorrem com maior frequência. A maioria das ações são registradas pela parte da noite, devido a baixa circulação de embarcações e escuridão, o que facilita fugas. Na última terça-feira (21), um grupo de piratas atacou uma embarcação em Breves, todos os pertences dos passageiros foram levados e o dono do barco ficou ferido.

Assaltado duas vezes por piratas, o autônomo Maués Corrêa teve R$11 mil roubados durante uma das ações. “Eles encostam em um barco pequeno e logo vão ameaçando, chutando, amarrando…”, disse o autônomo. A publicitária e passageira Milene Diniz declarou que uma das medidas que deviam ser tomadas é o reforço da fiscalização nos embarques. “Já presenciei cenas em que os piratas embarcam armados e nem sempre todos embarcam, mas conseguem render e parar no meio da Baía para entrar os outros e realizar o assaltos”, declarou a publicitária.

Segundo o secretário de segurança Ualame Machado, o enfrentamento das ações de piratas é dificultado por problemas de comunicação. “Grandes parte dos roubos ocorrem em regiões onde sequer tem acesso a celular ou sistema de rádio. Estamos analisando a possibilidade de instalar bases fluviais, ainda esse ano, que funcionem de forma integrada com todos os órgãos de segurança e fiscalização para dar maior assistência à população, que poderá acionar de forma mais imediata o sistema de segurança pública”, disse o secretário. A Segup disse ainda que está terminando um projeto de integrar o Pará todo com sistema de rádio, para garantir a cobertura total do território.

