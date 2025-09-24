Polícia resgata bebê abandonado e prende mãe no Pará

Foto:Reproduçã0 | Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 5h40, quando um vigilante percebeu dois homens em uma motocicleta passando pelo local.

Uma mulher foi detida nesta terça-feira (23) em Portel, na Região do Marajó, após ser acusada de abandono de incapaz. O filho dela, um bebê de 1 ano e 7 meses, foi encontrado sozinho em situação de vulnerabilidade em frente a uma oficina no município.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 5h40, quando um vigilante percebeu dois homens em uma motocicleta passando pelo local. Minutos depois, ele ouviu o choro da criança e a encontrou em meio a equipamentos da oficina. A PM foi acionada e confirmou a ocorrência.

O Conselho Tutelar acompanhou o resgate e levou a criança ao Hospital Geral de Portel para atendimento médico. Algumas horas depois, a mãe apareceu na unidade de saúde e disse que havia saído na noite anterior, deixando o filho sob os cuidados de outras duas crianças.

Diante da situação, a mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde segue à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar continua acompanhando o caso para garantir a proteção da criança.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/14:51:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...