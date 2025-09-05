Polícia resgata mulher e adolescentes de situação de violência no distrito de Taboca, em São Félix do Xingu (PA)

Os acusados e as vítimas foram conduzidos para a Delegacia do distrito de Taboca para serem tomadas as providências necessárias que o caso requer. (Foto: Divulgação)

Pai e filho são os acusados. Eles foram levados à delegacia após denúncia de estupros e abusos.

Policiais militares do 36º Batalhão conduziram dois homens para a delegacia do distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, sul do Pará.

Segundo denúncia feita à PM, uma mulher era estuprada todos os dias pelo próprio marido. E o filho dele mostrava seu pênis para aos menores.

O caso ocorreu por volta das 11h desta quinta-feira (4) durante a Operação “Saturação”, quando os policiais receberam denúncia pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) de que uma mulher e três adolescentes estavam sendo mantidos em cárcere privado, vivendo sob ameaça e coação.

Diante dos fatos, a guarnição se deslocou até a propriedade dele, em uma vicinal, no distrito do Taboca, área rural do município, e deu voz de prisão para o marido e filho dele.

Os acusados e as vítimas foram conduzidos para a Delegacia do distrito de Taboca para serem tomadas as providências necessárias que o caso requer.

