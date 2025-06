Polícia retira aluno de sala de aula e professora é ameaçada de morte: ‘Eu vou te matar’

Foto: Reprodução | Segundo a Secretaria de Estado de Educação, o adolescente teria ido à escola mesmo suspenso e apresentou atitudes inadequadas.

Um incidente envolvendo um estudante mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e evidenciou o clima de tensão em uma escola de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na quinta-feira (26), quando um adolescente, mesmo suspenso pela direção da escola, compareceu à unidade e se recusou a deixar a sala de aula. A suspensão havia sido aplicada após uma briga na porta da instituição.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o estudante foi até a escola sem a presença dos responsáveis, apesar de ter sido convocado, juntamente com o Conselho Tutelar, para tratar de seu comportamento. Diante das atitudes inadequadas do jovem e da recusa em acatar as orientações da equipe gestora, a Polícia Militar foi acionada. Em vídeo gravado por um colega, é possível ver o momento em que um policial retira o aluno da sala, enquanto outra aluna, indignada com a situação, se levanta e chega a ameaçar uma professora, dizendo: “Eu vou te matar”.

A SEE/MG informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que o Conselho Tutelar e os responsáveis pela estudante também serão acionados. O Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C irá reforçar as ações psicossociais na escola.

Fonte: Estado de Minas/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/08:37:47

