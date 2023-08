Polícia Rodoviária apreende três fuzis Ak-47 de ouro em carreta

Polícia Rodoviária apreende Ak-47 de ouro em carreta na SP-270 (Foto>Reprodução)

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Civil, culminou com a apreensão de três fuzis Ak-47 e mais de 100 kg de cocaína na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó, São Paulo.

A ação ocorreu nessa segunda-feira (07).

Policiais civis do Deiter 8, de Presidente Prudente, investigavam um esquema de tráfico de drogas e conseguiram identificar uma carreta de transporte de combustível que estaria sendo utilizada para a prática ilícita.

A carreta bitrem 9 eixos, tracionada por um cavalo mecânico Iveco, havia saído de Dourados (MS) com uma carga de combustíveis e seguia para Arujá (SP), quando foi interceptada pela equipe da Polícia Militar Rodoviária.

Durante as buscas, os policiais localizaram um compartimento oculto na cabine, onde o condutor escondia malas recheadas de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 100 tabletes de cocaína (101kg) e três fuzis AK-47, modelo Draco, calibre 7,62.

Uma das AK-47 era banhada a ouro. Essa arma é construída na Romênia pela Cugir, uma subsidiária da ROMARM. Ela é banhada a ouro 24k com câmara de 7,62x39mm, cano de 6,25″ e carregador banhado a ouro de 24k.

O motorista, de 27 anos, é funcionário de uma transportadora. Ele foi preso e irá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...