Polícia segue à procura do assassino do músico Diorlando Gomes

(Foto: Reprodução) – Genilson – considerado foragido

A polícia segue nas buscas por Genilson, principal suspeito de assassinar a tiros o músico altamirense Diorlando Gomes e ferir gravemente o irmão da vítima, conhecido como Bena. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (6/6), em um bar localizado no bairro São Domingo, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Segundo testemunhas, o cantor havia acabado de encerrar sua apresentação musical no estabelecimento quando o suspeito invadiu o local e efetuou os disparos. O bar pertence à ex-companheira de Genilson, e a motivação do crime pode estar ligada a ciúmes, segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades.

Diorlando e o irmão foram socorridos por populares e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foram entubados. Apesar dos esforços da equipe médica, Diorlando não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 10h da manhã. Já Bena segue internado em estado grave.

Após o crime, Genilson fugiu em um carro branco e, até o momento, não foi localizado. A Polícia pede que qualquer pessoa com informações que possam levar ao paradeiro do acusado entre em contato pelo número 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

A morte de Diorlando causou comoção entre amigos, familiares e colegas de profissão. Em uma homenagem nas redes sociais, o ex-secretário municipal de Cultura, Marcelo Altamirense, lamentou a perda:

“A cultura amanheceu estarrecida. Um silêncio pesado paira sobre Altamira, e o Xingu chora a partida estúpida e injustificável de Diorlando Gomes. Não se trata apenas da perda de um artista; é a ferida aberta na alma de um povo, a interrupção brutal de uma voz que ajudava a tecer nossa identidade e fortalecer nosso sentimento de pertencimento ao território do Xingu. Que a justiça prevaleça e que a memória de Diorlando não seja em vão.”

A Polícia segue investigando o caso.

Fonte: Wilson Soares – A Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:37:10

