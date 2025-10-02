Polícia troca tiros em área de mata com suspeitos de tráfico de drogas em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | Durante a ação, dois indivíduos foram presos e um terceiro conseguiu fugir e não foi localizado.

Militares do 1° Batalhão de Missões Especiais (1°BME) realizaram a apreensão de drogas e a prisão de dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, durante patrulhamento no bairro Bela Vista, em Marabá.

A equipe foi informada, por meio de denúncias anônimas, que uma residência, localizada na rua São Sebastião, estaria sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. Com apoio de outras equipes, os militares se deslocaram até o local e avistaram três suspeitos apontados na denúncia, contudo, ao perceber a presença policial, o grupo fugiu em direção a uma área de mata.

Na fuga houve uma troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá. Durante a ação, dois indivíduos foram presos e um terceiro conseguiu fugir e não foi localizado.

Com os suspeitos, os policiais encontraram 827 gramas de substância análoga à maconha, 21 porções de material semelhante a crack, oito gramas de cocaína, R$ 50,00 e uma balança de precisão. Diante dos fatos, os detidos e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

