Polícia usa gás lacrimogênio para conter confusão durante marcha indígena em frente ao Congresso

Foto: Reprodução | Indígenas protestavam em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, na noite desta quinta-feira (10), quando parte dos manifestantes derrubou as grades de proteção do local. Em nota, a PMDF afirmou que um grupo “adentrou a área de segurança do Congresso Nacional”, levando à ação da Polícia Legislativa. Algumas pessoas passaram mal devido aos efeitos do gás e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Um protesto de indígenas em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, terminou com o uso de gás lacrimogênio pela polícia nesta quinta-feira (10). O ato faz parte do Acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do país, que reúne cerca de 8 mil participantes, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). A marcha saiu do acampamento, próximo à antiga Funarte, por volta das 17h, com destino ao Congresso.

Ao chegarem à Câmara dos Deputados, parte dos manifestantes derrubou grades de proteção do local. A Polícia Legislativa respondeu com bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para conter o avanço. Algumas pessoas passaram mal devido aos efeitos do gás e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento no local.

Em nota, a PMDF afirmou que um grupo “adentrou a área de segurança do Congresso Nacional”, levando à ação da Polícia Legislativa. Já a Apib declarou que os manifestantes não foram orientados sobre os limites da marcha. A Câmara dos Deputados disse que o combinado era que o protesto parasse na Avenida José Sarney, antes do gramado do Congresso, mas parte dos indígenas ultrapassou o local.

A Polícia Legislativa informou que não houve detenções e que abrirá investigação para apurar a invasão. O Senado Federal destacou que a intervenção usou apenas “meios não letais” e que a ordem foi restabelecida sem grandes incidentes. O Congresso Nacional emitiu nota reafirmando respeito aos protestos pacíficos, mas ressaltando a necessidade de preservar a segurança do local.

O Corpo de Bombeiros atendeu duas mulheres em mal súbito, encaminhando uma para a UPA de São Sebastião e outra para o Hospital de Base. Ambas estavam conscientes e em estado estável. Após o confronto, as vias de acesso à Praça dos Três Poderes foram bloqueadas temporariamente.

O Acampamento Terra Livre segue até esta sexta-feira (11), com debates sobre direitos indígenas. A Secretaria de Segurança Pública do DF não se pronunciou sobre as orientações dadas aos manifestantes até o fechamento desta reportagem.

Fonte:G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/07:57:42

