Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos descobrem laboratório clandestino de anabolizantes

As investigações continuam para identificar os demais integrantes deste núcleo criminoso, informou, ainda, a Denarc. Jornal Folha do Progresso em 15/02/2022/10:13:43

E o artigo 33 trata do seguinte: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. A pena prevista é reclusão de 5 a 15 anos.

A dupla obtinha um lucro superior a 100% dos custos iniciais de todo o aparato. Foram apreendidos diversos esteróides, material entorpecente, recipientes para armazenamento de anabolizantes e aparelhos celulares. O casal foi autuado com base no artigo artigo 273 do Código Penal e artigo 33 da lei 11.343/2006.

